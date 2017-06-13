На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление

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В помещении №509 блока №3 Чернобыльской АЭС произошло задымление. Работники МЧС смогли быстро его ликвидировать. Радиационное состояние помещений третьего блока осталось без изменений

Задымление произошло в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную инспекцию ядерного регулирования Украины.

В сообщении госинспекции говорится, что информация от ЧАЭС о задымлении помещения №509 блока №3 была получена в 15:57. Уже в 16:00 задымление было ликвидировано при помощи работников МЧС. Сейчас радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС осталось без изменений, отметили в госинспекции.

Третий энергоблок запустили в 1981 году. Однако в декабре 2000 года он навсегда был остановлен по решению властей.