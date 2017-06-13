Стивен Кинг потерял смысл жизни после блокировки Трампом в Twitter

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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп заблокировал внес его в "черный список" в Twitter. Таким образом, писатель не сможет читать сообщения главы государства. Кинг отметил, что теперь ему больше незачем жить.

Президент США Дональд Трамп заблокировал писателя Стивена Кинга в Twitter. Об этом на своей странице в соцсети рассказал сам писатель.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13 июня 2017 г.

"Трамп заблокировал меня в Твиттере. Теперь остается только убить себя", - написал он.

В следующем сообщении писатель поинтересовался у подписчиков, приходило ли кому-нибудь уведомление о блокировке Дональдом Трампом, или же это обман. Кинг, также отметил, что твиты Трампа "не так уж и сложно найти".

На своей странице в Twitter Стивен Кинг неоднократно высказывался нелестно о нынешнем президенте США. В частности, писатель просил вернуть Обаму, а также заявлял, что ни одно из его собственных произведений не вселяет такой ужас, как наличие у Трампа ядерного чемоданчика.