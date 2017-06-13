США не поздравили Москву с Днем России впервые за 25 лет
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США не отправили Москве поздравление с Днем России 12 июня. В посольстве нашей страны в Соединенных Штатах подчеркнули, что такое на их памяти произошло впервые.
Российское посольство в США заявило, что Вашингтон впервые за четверть века не направил ему поздравление от властей с Днем России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - отметил представитель дипмиссии Николай Лахонин.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения России и США продолжают ухудшаться, хотя они и так находятся на беспрецедентно низком уровне. По его словам, Вашингтон хочет остановить этот процесс и понять, можно ли вернуться к рабочим отношениям с Москвой.