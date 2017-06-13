Росавиация запросила у авиакомпаний данные о ушедших на работу за рубеж пилотах

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Росавиация запросила у авиакомпаний информацию о количестве перешедших на работу за рубеж пилотах. Соответствующая телеграмма ведомства была распространена во вторник среди авиаперевозчиков. Росавиация запросила данные об увольнениях пилотов и переходах на работу за рубеж с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года.

Росавиация запросила у авиакомпаний данные о количестве пилотов, перешедших на работу за рубеж. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеграмму, подписанную главой ведомства Александром Нерадько, и распространенную среди авиаперевозчиков.

"Прошу в срок до 15 июня представить в управление летной эксплуатации Росавиации информацию об уволившихся с 1 января 2015 года по 1 июня 2017 года из авиакомпании пилотах с указанием фамилии, имени, отчества, номера свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации, в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании", - говорится в документе.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что за последние 2,5 года более 300 российских пилотов уехали работать за рубеж: в основном, в Китай, Индию, Вьетнам, Южную Корею. В материале газеты сообщается, что это связано с неконкурентной заработной платой: пилот в Китае получает в четыре раза больше, чем в России.

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