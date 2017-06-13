В жилом доме под Тамбовом произошел взрыв газа

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В населенном пункте Моршанск Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов. В результате взрыва начался пожар. Эвакуированы около 30 человек.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в населенном пункте Моршанск Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В результате взрыва начался пожар. Эвакуированы около 30 человек. О пострадавших ничего неизвестно.