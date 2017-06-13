Мэй анонсировала переговоры по Brexit на следующей неделе

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй призвал начать переговоры по Brexit как можно быстрее. По словам главы правительства Соединенного Королевства, это произойдет на следующей неделе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit начнутся на следующей неделе.

"Переговоры по Brexit начнутся, как и было запланировано, на следующей неделе", - приводит ее слова ТАСС.

Об этом она заявила после завершения переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сам французский лидер призвал начать переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, как можно скорее.