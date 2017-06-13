Общественная палата предоставит бесплатную консультацию адвоката по реновации

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Столичные власти отвечают за социальные гарантии и их исполнение перед жителями, заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Он вместе с федеральными и городскими депутатами принял участие в общественных слушаниях по вопросу защиты прав владельцев квартир, включенных в программу реновации. На них были приглашены и горожане. Они могли лично задать волнующие их вопросы представителям власти.

Больше тысячи встреч провели только депутаты Мосгордумы с москвичами, чьи дома могут войти в программу реновации, рассказал "ТВ Центр". Во вторник на вопросы жителей лично отвечал председатель МГД.

"У нас 70% за, 30 - против. Может ли это как-то повлиять, чтобы нас сняли с программы?" – поинтересовались москвичи.

Ответ на этот вопрос легко увидеть на портале "Активный гражданин" – актуальные данные там по каждому дому. Алексей Шапошников провел простые вычисления.

"Нам, единственное, надо понимать, что проголосовало 72% квартир, то есть почти 30% не проголосовало. Если они не проголосуют до окончания голосования, то их голоса разделятся пропорционально", - пояснил председатель Мосгордумы.

Ход голосования и законопроект, который Госдума должна принять 14 июня, продолжили обсуждать уже на большой встрече рабочей группы Общественной палаты. Атмосфера была напряжённая. Через день завершится голосование о внесении домов в программу. У многих остались вопросы. В основном, правда, у тех, кто против проекта. Они – это уже ясно – в меньшинстве, и считают, что опрос – это окончательное решение. Хотя уже не раз власти говорили: чтобы передумать, у жителей пятиэтажек будет ещё как минимум три месяца.

"Это не договор об отчуждении квартиры, это не отчуждение имущества, это не согласие на снос дома. Это – всего лишь выявление мнения москвичей о вхождении в программу реновации", - подчеркнул Шапошников.

Глава МГД напомнил: когда принимали первую программу сноса пятиэтажек, даже не думали никого спрашивать. В который раз прозвучал вопрос о кирпичных домах. Специалисты ответили: за крепким на вид фасадом спрятаны коммуникации, которые без выселения жильцов не заменить. Там уже наблюдается и деформация стен. Получили ответы и те, у кого есть претензии к ходу голосования.

"Например, люди проголосовали за, наоборот, "против", им приходит – "спасибо, что проголосовали "за". Бывает ещё, люди голосуют активно "против", а процент на "за" – на том же месте", - рассказали граждане.

Система и правда несколько раз выдавала ошибку. Но таких случаев единицы, и в итоге голоса были засчитаны правильно. А цифры меняются с небольшой задержкой из-за многоуровневой процедуры проверки. Спрашивали и про то, как будет производиться доплата за дополнительную площадь. Ответ парламентариев: отдельно выпустят нормативный акт. Волнуются и жители коммуналок. По таким домам уже после принятия закона будет принимать решение мэр Москвы. Чтобы ответить на все вопросы, понадобилось три часа.

"Нам удалось пригласить, и они пришли, представители власти компетентные, которые отвечают за те нюансы программы, которые связаны с законодательным обеспечением, с техническим обеспечением, чтобы на вопросы общественности отвечала не общественность, а чтобы отвечали специалисты", - отметил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Ещё раз получить подробный ответ на любой вопрос можно у адвоката, причём, бесплатно. Нужно просто обратиться в Общественную палату.

Евгения Карих, Наталья Епифанова, "ТВ Центр"