В среду должна сформироваться правящая коалиция в британском парламенте

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Парламент Великобритании впервые собрался в новом составе после завершения досрочных выборов. Спикер Палаты общин Джон Беркоу сохранил свой пост.

Главная интрига в новом парламенте пока не разрешена, отмечает "ТВ Центр". Консерваторы во главе с премьер-министром Терезой Мэй утратили абсолютное большинство в Палате общин, и нуждаются в союзниках. Сформировать правящую коалицию они предложили Юнионистской партии Северной Ирландии. Впрочем, юнионисты оказались единственными, кто согласился поддержать тори, но на своих условиях. Телеканал BBC сообщил, что переговоры партийных лидеров идут успешно и должны завершиться в среду. Во вторник Тереза Мэй взяла паузу, чтобы отправиться в Париж на встречу с президентом Макроном.

Его партия "Вперёд, Республика!" заняла лидирующие позиции в первом туре парламентских выборов, которые прошли в минувшие выходные. Если партия Эмманюэля Макрона сможет показать такой же результат и во втором туре, то президент получит полную поддержку Национальной Ассамблеи. И не будет нуждаться в союзниках для продвижения через парламент своих решений.