Медведев отметил важную роль образования на Кавказе

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Глава правительства Дмитрий Медведев провёл рабочий день в столице Северной Осетии. Во Владикавказе премьер посетил одну из школ, которая совсем недавно открылась после реставрации.

Учебное заведение было построено 90 лет назад, и после ремонта превратилось в современный образовательный центр. Глава правительства побывал в классах и увидел техническое оборудование для учащихся. По данным "ТВ Центра", Дмитрий Медведев посетил и Академию вольной борьбы. Для юных спортсменов здесь созданы уникальные условия, чтобы заниматься этим видом спорта. Премьер-министр побывал также в республиканской филармонии. После масштабной реставрации здание превратилось в культурный центр. Во Владикавказе Медведев провёл совещание по вопросам развития и доступности образования на Северном Кавказе.

"Мы прекрасно понимаем, насколько важным является качественное образование везде, и здесь на Кавказе, в частности, потому что это хороший трамплин для будущих достижений, и от него во многом зависит выбор профессии и, по сути, жизненные перспективы каждого нашего человека. В не меньшей степени это еще и вопрос сохранения единого культурного пространства страны, а также противодействия тем, кто пытается вовлечь подростков, молодежь в противоправную и экстремистскую деятельность", - подчеркнул премьер.