БК ЦСКА шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

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БК ЦСКА шестой раз подряд стали победителями Единой лиги ВТБ. В финальной серии они одолели подмосковные "Химки" со счетом 3-0. В последнем матче противостояния они выиграли у оппонента - 95:72.

Баскетбольный клуб ЦСКА стал восьмикратным победителем Единой лиги ВТБ. Московская команда выиграла в гостях у подмосковных "Химок" в третьем матче финальной серии со счетом 95:72. После этого счет в серии стал 3-0, передает ТАСС.

При этом защитник армейцев Нандо де Коло признан самым ценным игроком серии.

После этой победы ЦСКА стал 24-кратным победителем чемпионатов России. А Единую лигу ВТБ армейцы выиграли шестой раз подряд. Всего москвичи побеждали в восьми розыгрышах турнира из девяти, в том числе, в промо-кубке в 2008 году. Еще один сезон выигрывали "Химки". Это было в 2011 году.