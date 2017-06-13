Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию вокруг Катара

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном ситуацию вокруг Катара. Стороны выразили заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса.

Россия и Объединённые Арабские Эмираты выразили взаимную заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса, связанного с Катаром. Об этом заявили в телефонном разговоре президент нашей страны Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян.

Беседа состоялась по инициативе эмиратской стороны. "Обсуждалось обострение ситуации вокруг Катара, усугубляющее и без того тяжелое положение во всем ближневосточном регионе. Выражена взаимная заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также стороны констатировали успешную реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавней встречи Владимира Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном в Москве. Они касались расширения комплекса российско-эмиратских связей и наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах.

Ранее ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали дипотношения с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Одной из причин ухудшения отношений могла стать публикация на сайте новостного агентства Катара сообщения от имени эмира. В нем он якобы дружественно отзывался об Иране и Израиле. В Дохе позже заявили, что сайт новостного агентства был взломан. В свою очередь, США, по данным телеканала CNN, подозревают в кибератаке "русских хакеров".

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