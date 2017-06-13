Участница "Битвы экстрасенсов" разбилась насмерть после падения из окна

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В Москве выпала из окна и разбилась насмерть 30-летняя участница шоу "Битва экстрасенсов". Илона Новоселова была финалисткой седьмого сезона телешоу. Следователи не нашли на месте происшествия свидетельств криминального характера смерти девушки.

В Москве участница шоу "Битва экстрасенсов" погибла, выпав из окна дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Выпавшая из окна жилого дома на шоссе Энтузиастов 30-летняя девушка оказалась участницей "Битвы экстрасенсов" Илоной Новоселовой", - сказал он.

Как сообщило ранее столичное управление Следственного комитета, рядом с одним из жилых домов на шоссе Энтузиастов было обнаружено тело 30-летней девушки, с травмами, характерными для падения с высоты. Во время осмотра места происшествия, следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти девушки, обнаружено не было. СКР проводит проверку.