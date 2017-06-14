В Госдепе объяснили отсутствие поздравления России с 12 июня

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Госдепартамент США объяснил отсутствие традиционного поздравления с Днем России. Как пояснили в пресс-службе американского дипведомства, администрация Дональда Трампа приняла "новый подход". В российском посольстве в Вашингтоне ранее заметили, что подобный случай - первый за последние 25 лет.

Госдеп США прекратил практику публичных поздравлений. Об этом агентству ТАСС заявили в пресс-службе ведомства, комментируя ситуацию с тем, что в этом году американцы публично не направили поздравление с Днем России.

С началом президентства Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах, отметили в Госдепе.

В российском посольстве в Вашингтоне ранее заметили, что подобный случай - первый за последние 25 лет.

В Twitter посольства России в Вашингтоне говорится, что в связи с праздником в День России посольство будет закрыто. В следующем сообщении дипломаты поздравили с этим днем "граждан России и соотечественников".

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