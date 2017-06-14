Путин: Россия даст адекватный ответ на все действия НАТО

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Владимир Путин заявил, что Россия в настоящее время практически окружена системами ПРО и это большая стратегическая ошибка западных государств, потому что на все подобные действия наша страна даст адекватный ответ. По словам президента, начнется новый виток гонки вооружения, однако российская техника будет более дешевой и эффективной.

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

"Для нас здесь две угрозы, для России. Первая - это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет", - приводит слова Путина РИА Новости.

Он отметил, что Россия в настоящее время практически окружена системами ПРО. По словам российского лидера, это большая стратегическая ошибка западных государств, потому что на все подобные действия наша страна даст адекватный ответ. Путин подчеркнул, что это будет означать новый виток гонки вооружения, однако российская техника будет более дешевой и эффективной.

Премьера документального фильма Стоуна про российского президента "Интервью с Путиным" состоялась 12 июня на канале Showtime. Всего запланировано четыре части. В России фильм покажет "Первый канал". Показ будет проходить с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте лента будет называться "Путин".

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