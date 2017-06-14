В Лондоне загорелось 27-этажное здание, есть пострадавшие. Видео

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На западе Лондона целиком горит 27-этажный дом. По предварительным данным, от угарного газа пострадали 30 человек. В здании могут быть заблокированы люди. На месте происшествия работает 200 пожарных.

Не менее 30 человек пострадали в результате крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона, передает Associated Press со ссылкой на столичную службу скорой помощи.

Сообщается, что их госпитализировали с отравлением угарным газом. В здании могут находиться еще люди. На месте ЧП работают около 200 пожарных и 40 единиц техники.

Утром 14 июня в Лондоне крупный пожар охватил практически весь 27-этажный жилой дом. По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже, затем огонь перекинулся на остальные 25 этажей. Очевидны сообщают, что от здания "почти ничего не осталось". Есть риск, что дом может рухнуть.