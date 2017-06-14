Взрыв газа произошел в жилом доме в Тамбовской области

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Моршанск Тамбовской области. Пострадали два человека.

Следственный комитет Тамбовской области начал проверку после взрыва бытового газа в жилой девятиэтажке в городе Моршанск. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В результате ЧП пострадали два человека, хозяин квартиры и пожарный. Они получили ожоги и сейчас находятся в больнице. Инцидент произошел накануне вечером. После взрыва газа в квартире начался пожар. В здании частично разрушены перекрытия под крышей. Две бетонные плиты сдвинуты, одна из них представляет опасность и в ближайшие часы будет демонтирована. Жильцы из дома эвакуированы. Для них организованы пункты временного размещения.

"Пожарно-спасательными подразделениями из пострадавшего подъезда жилого дома было выведено более 30 человек. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Для ликвидации последствий происшествия привлечено более 60 человек и свыше 20 единиц техники. Сил и средств на месте происшествия достаточно", - сообщил старший офицер управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Артем Волков.