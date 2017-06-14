Союзники США просят Вашингтон улучшить отношения с Москвой

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на выступлении в Сенате заявил о необходимости стабилизировать отношения с Москвой, которые сейчас находятся на рекордно низком уровне. Тем временем, Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях в отношении российских компаний и физических лиц.

На слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса США Рекс Тиллерсон заявил, что цель Госдепартамента - стабилизировать отношения между Москвой и Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что совместная с Россией работа ведётся, например, по Сирии. Хотя госсекретарь оговорился - пока рано строить догадки, даст ли она позитивные результаты, отмечает "ТВ Центр".

"Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить - можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, что соответствует нашим интересам. Думаю, что нам нужна некоторая гибкость, которая позволит повышать температуру отношений, когда нам кажется, что наши усилия с Россией не дают результатов", - заявил Тиллерсон.

Так уклончиво Рекс Тиллерсон ответил на прямой вопрос одного из конгрессменов - поддерживает ли он возможность введения новых антироссийских санкций. Госдепартамент старается оставить за собой поле для манёвра. А манёврами сегодня занят весь политический истеблишмент Вашингтона. В понедельник в верхней палате Конгресса был согласован законопроект, который полностью подчиняет вопрос санкций компетенции законодателей, в этом случае президент Трамп не может принимать единоличные решения.

Политические оппоненты Дональда Трампа не оставляют попыток заработать очки на теме предполагаемого ими влияния России на американские выборы и на команду самого Трампа. Под их давлением недавно был назначен специальный помощник генерального прокурора Роберт Мюллер. Хотя оппозиционная американскому президенту пресса опять распространила информацию о якобы попытках Трампа отстранить его от должности. Но республиканцы президента поддержали.

После того, как уволенный недавно директор ФБР Джеймс Коми дал показания в Конгрессе, стало ясно, что никакого расследования против Трампа нет. Да и для обвинений просто нет реальных поводов. Тем не менее, даже попытки нынешней администрации наладить какой-то диалог с Россией встречают противодействие в самом Вашингтоне. Антироссийская истерия, которую нагнетают американские средства массовой информации, начинает раздражать уже самих американцев.

Сергей Псурцев, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".