Сешнс отверг обвинения в контактах с представителями России

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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс опроверг данные о своих контактах с должностными лицами из России. При этом он подтвердил, что несколько раз общался с российским послом в США, но не обсуждал "неуместные темы".

Генеральный прокурор, министр юстиции США Джефф Сешнс опроверг данные о своих контактах с должностными лицами из России. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете по разведке Сената, передает "ТВ Центр".

Любые сообщения о его сговоре с Москвой Сешнс назвал "ужасной и отвратительной ложью". Он также отметил, что не знает о каких-либо контактах президента Дональда Трампа с российскими властями в ходе избирательной кампании 2016.

Генпрокурор опроверг информацию CNN о встрече с послом России Сергеем Кисляком в вашингтонском отеле. При этом подтвердил, что два раза общался с нашим дипломатом, но не обсуждал неуместные темы.

Конгресс США неоднократно требовал проведения независимого расследования о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в президентские выборы США. Разбирательство ведёт и ФБР. При этом Россия неоднократно опровергала любые обвинения, называя их "абсолютно голословными".