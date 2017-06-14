Небольшой дождь с грозой ожидается в Москве в среду

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Среда в Москве будет теплой и немного дождливой. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Воздух прогреется до +21 градуса.

Непогода охватила сразу несколько регионов России. В Приамурье из-за ливней и гроз в шести населенных пунктах нарушено энергоснабжение. Без света остались свыше пяти с половиной тысяч жителей, более тысячи из них дети, передает "ТВ Центр".

В шести населенных пунктах Коми из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. В Усинском районе уровень реки Колва поднялся более чем на метр, что на половину выше нормы. Подтоплены несколько десятков частных домов, школы, пекарни, дороги. Часть жителей эвакуирована. Для тех, кто отказывается покидать затопленные дома, организована доставка продуктов и предметов первой необходимости. Кроме того, между затопленными поселками курсируют теплоходы.

В Москве за минувшие сутки выпало почти 15% месячной нормы осадков. В среду в городе сохранится теплая погода, пройдут кратковременные дожди. Ожидается гроза.