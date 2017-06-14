Путин ответил Клинтон на сравнение с Гитлером

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Владимир Путин ответил на слова экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая сравнила президента России с Адольфом Гитлером. В интервью Оливеру Стоуну президент заявил, что в Москве также могут провести параллели в деятельности американских политиков, однако Кремль воздерживается от крайних высказываний.

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сравнившей его политику с той, что проводил Адольф Гитлер, передает ТАСС.

В интервью Оливеру Стоуну, которое состоялось в рамках документального фильма о российском лидере, он заявил, что со стороны России также могут быть различные сравнения деятельности американских политиков, однако Москва старается воздерживаться от крайних высказываний.

Стоун констатировал, что Клинтон занимает жесткую позицию по Украине и высказывается в крайне критическом ключе о российском руководстве. "Ничего нового для нас. Мы лично знакомы, она весьма энергичная женщина", - отметил на это Путин.

В 2014 году Клинтон, говоря о Крыме, провела параллель между Путиным и Гитлером. Слова Путина о необходимости защищать русских напомнили ей Гитлера, который заявлял, что должен защитить людей с немецкими корнями, проживающих в Восточной Европе.

Премьера фильма "Интервью с Путиным" состоялась 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет "Первый канал". Четыре серии будут транслироваться с 19 по 22 июня.

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