Путин: государство не контролирует СМИ в России

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Владимир Путин отметил, что государство не контролирует российские СМИ. По словам президента, главная проблема оппозиции в том, что она не предлагает избирателям интересные программы.

По словам президента России Владимира Путина, государство не контролирует российские СМИ, а главная проблема оппозиции в том, что она не предлагает избирателям интересные программы. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

"Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует. Это невозможно просто", - приводит слова Путина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что главная проблема оппозиционных сил заключается не в том, чтобы просто бороться с властью. Российский лидер добавил, что им необходимо показать избирателям более выигрышные программы с точки зрения интересов граждан нашей страны.

Премьера документального фильма Стоуна про российского президента "Интервью с Путиным" состоялась 12 июня на канале Showtime. Всего запланировано четыре части. В России фильм покажет "Первый канал". Показ будет проходить с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте лента будет называться "Путин".

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