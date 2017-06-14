Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры под Воскресенском

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В Подмосковье 37-летний житель Воскресенского района нашел у сожительницы гладкоствольное ружье и несколько раз выстрелил из окна квартиры. Разрешения на оружие у него не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Подмосковная полиция проводит проверку по факту стрельбы из окна квартиры из гладкоствольного ружья, об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент произошел в поселке Цюрупа Воскресенского района. 37-летний мужчина пришел в гости к своей сожительнице и нашел в доме оружие. Затем он произвел несколько выстрелов из окна квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.

Мужчину задержали и обезоружили сотрудники полиции и Росгвардии. Разрешения на оружие у него не было. Злоумышленника доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств произошедшего.

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