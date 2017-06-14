Mercedes S-класса за 8 млн рублей украли на юго-западе Москвы

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На юго-западе столицы неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью восемь миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz стоимостью восемь миллионов рублей на улице Обручева в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

"Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz S500, принадлежащего организации. Материальный ущерб составил около 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящее время ведется розыск злоумышленника, а также похищенного автомобиля.