В Москве ограничат продажу алкоголя во время Кубка конфедераций

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В столице приняты дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя в связи с проведением Кубка конфедераций по футболу. Накануне матча и в день его проведения нельзя будет купить крепкие и слабоалкогольные напитки в радиусе двух километров от стадиона "Спартак".

В субботу и воскресенье в столице ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением первого в Москве футбольного матча Кубка конфедераций на стадионе "Спартак", в котором встретятся сборные Камеруна и Чили. Ограничение будет действовать в радиусе двух километров от арены.

"Дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя связаны с проведением матчей Кубка конфедераций FIFA - 2017. Ограничения будут действовать два дня - накануне матча и в день его проведения", - сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, подобные ограничения также будут действовать перед матчами Россия – Португалия 21 июня, Чили – Австралия 25 июня и перед игрой за третье место, которая состоится 2 июля.

Кубок конфедераций по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Наша сборная на групповом этапе турнира встретится с командами Новой Зеландии (18 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

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