Жительница Челябинска спустя 30 лет нашла подмененную в роддоме дочь

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Челябинская пенсионерка спустя 30 лет смогла найти родную дочь, которую подменили в роддоме. Все эти годы женщина воспитывала фактически чужого ребенка.

Вопиющий случай подмены детей в одном из родильных домов Челябинска обнаружился только спустя тридцать лет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В 1987 году у жительницы Челябинска и уроженки Башкирии в один день родились дочери. Одна из матерей - Зоя Туганова сразу заметила, что девочек перепутали. Но врачи ей не поверили и даже угрожали психиатрической экспертизой. Разыскать уже взрослую дочь Тугановой удалось через социальные сети.

Недавно ошибка акушерки, которая изменила судьбы двух семей, подтвердилась с помощью ДНК теста. Стало также известно, что детство ребенка в Челябинске было счастливым, а вот девочка, которая росла в башкирской семье, из-за пьянства родителей воспитывалась в доме-интернате. Сейчас Зоя Туганова намерена подать в суд на работников роддома, в котором произошла подмена.