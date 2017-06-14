Стоун сравнил Путина с Франклином Рузвельтом

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У президента России Владимира Путина есть что-то общее с Франклином Рузвельтом, полагает режиссер Оливер Стоун. По его словам, Рузвельт после прихода к власти произвел "огромные перемены" в стране, то же делает и Путин, пытаясь сбалансировать "дикий" капитализм, возникший после развала СССР, и рыночную экономику.

У Владимира Путина есть что-то общее с 32-м президентом США Франклином Рузвельтом. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал режиссер, автор документального фильма о российском президенте Оливер Стоун.

Он напомнил, что Рузвельт пришел во власть в 1931 году, во время Великой депрессии, которая полностью разрушила банки и финансовую структуру.

"Он произвел огромные перемены, позволил правительству войти в игру в сфере экономики таким способом, который раньше не использовался. А американцы были очень независимы от властей, это такая "дикая" система. И многие американцы сопротивлялись Рузвельту, они ненавидели его. Что касается России, то после Ельцина казалось, что вы хотели, чтобы все развивалось свободно, что системы больше нет, что коммунизм пал и вы хотели в "дикий" капитализм. Думаю, господин Путин пытается сбалансировать это по типу рыночной экономики, больше похожей на Европу, чем на Соединенные Штаты", - поделился мнением Стоун.