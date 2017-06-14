Политолог: Макрон блестяще обольстил французов

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Эммануэль Макрон одержал очередную победу — по результатам первого тура парламентских выборов его партия, существующая чуть больше года, набрала почти 30%. По мнению политологов, сейчас Макрон ведет расчетливую и умную политику.