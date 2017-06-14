Политолог: Макрон блестяще обольстил французов
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Эммануэль Макрон одержал очередную победу — по результатам первого тура парламентских выборов его партия, существующая чуть больше года, набрала почти 30%. По мнению политологов, сейчас Макрон ведет расчетливую и умную политику.
Вся Европа смотрит на Эммануэля Макрона как на политика новой формации, который способен сформулировать новые принципы отношений с Россией и новый подход к сирийской проблеме. Прошедшие выборы в парламент показали, что новому президенту Франции удалось блестяще обольстить французов, полагает президент фонда "Центр политических технологий" Иван Бунин.
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