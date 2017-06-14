Всех жильцов аварийного дома в Волгограде эвакуировали из-за обрушения подъезда

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На юге Волгограда в двухэтажном доме-общежитии произошло обрушение кровли и лестничного пролета, все 44 жильца эвакуированы. По данным спасателей, пострадавших нет. Дом 54-го года постройки был признан аварийным в 2016 году.

Спасатели эвакуировали 44 жильца из двухэтажного дома в Волгограде, где накануне вечером произошло обрушение кровли и лестничного пролета, сообщает ТАСС.

По предварительным данным никто не пострадал. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения. Дом взят под охрану полицией, чтобы внутрь не проникли мародеры. В течение дня жильцы смогут зайти в квартиры, чтобы забрать личные вещи.

ЧП произошло в Красноармейском районе Волгограда в доме №44 на улице Панферова. Дом-общежитие, построенный в 1954 году, был признан аварийным в 2016 году. По словам местных властей, принимались меры по расселению жильцов.

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