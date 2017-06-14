Депутаты предложили сажать и лишать прав за помехи проезду скорой помощи

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В Госдуме предложили ужесточить наказание для водителей, которые не пропустили машину скорой помощи. Изменения в законодательство и Уголовный кодекс подготовили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и группа депутатов из комитета по государственному строительству.

Водителей, не пропустивших машину скорой помощи, будут лишать водительских прав на срок от полутора до двух лет. Если опоздание медиков к пациенту привело к негативным последствиям, водителю будет грозить уголовная ответственность: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Соответствующий законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой и группы депутатов комитета по госстроительству будут рекомендовать принять в первом чтении, пишет газета "Известия".

Документ уже поддержали правительство и Верховный суд, однако эксперты отмечают, что в ситуации с непропуском спецтранспорта важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в комментарии "Известиям" выразил сомнение в том, что новый закон будет работать. В частности, непонятно, что делать с водителем, который не сможет пропустить спецтранспорт просто потому, что ему некуда перестроиться.

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