Иномарка насмерть сбила пешехода на остановке в Москве
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На юге Москвы автомобиль Subaru врезался в автобусную остановку, в результате ДТП погиб пешеход. Водитель получил травмы. По словам очевидцев, владелец иномарки пошел на обгон автобуса, но не справился с управлением.
На юге Москвы водитель легкового автомобиля Subaru врезался в автобусную остановку, смертельно ранив стоящего рядом пешехода, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Согласно данным полиции, ДТП произошло на Каширском шоссе около дома №76. Сообщается, что водитель получил травмы, его осматривают врачи скорой помощи. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего.
По словам очевидцев, водитель Subaru попытался обогнать автобус, но не справился с управлением.
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