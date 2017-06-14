Фургон с ядовитым грузом перевернулся у Ниагарского водопада

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Грузовик с токсичными веществами перевернулся на трассе недалеко от Ниагарского водопада. В автомобиле находился взрывоопасный газ фосфин, при вдыхании которого могут быть поражены легкие и нервная система человека. По последним данным, утечки токсичных веществ не произошло и пострадавших в результате инцидента нет.

Грузовой автомобиль, перевозивший ядовитые вещества, перевернулся на дороге в районе канадского города Сент-Катаринс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Инцидент произошел в 20 километрах от Ниагарского водопада. Грузовик перевозил токсичный и взрывоопасный газ фосфин. При его вдыхании могут быть поражены легкие и нервная система человека. Сразу после происшествия в радиусе двух километров была проведена эвакуация населения. Полицейские перекрыли движение на трассе.

К месту аварии прибыли специалисты по токсичным веществам. По последним данным, утечки фосфина из грузового автомобиля не произошло. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ДТП.