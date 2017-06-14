Путин назвал мечтами высказывания о поверженной России

Теги: Политика путин президент интервью

Владимир Путин заявил, что различные высказывания о якобы поверженной России являются мечтами и не соответствуют действительности. Российский лидер отметил, что у граждан США и европейских стран складываются разные мнения о нашей стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что различные высказывания о якобы развале нашей страны являются мечтами и не соответствуют действительности. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

"Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin's Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом пишут, знают об этом", - приводит слова Путина РИА Новости.

Он отметил, что у граждан США и европейских стран складываются разные мнения о России. По словам Путина, есть люди, которые смотрят в будущее и думают о каких-либо мировых проблемах или угрозах, однако также существуют граждане, интересующиеся только своими политическими интересами.

Премьера документального фильма Стоуна про российского президента "Интервью с Путиным" состоялась 12 июня на канале Showtime. Всего запланировано четыре части. В России фильм покажет "Первый канал". Показ будет проходить с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте лента будет называться "Путин".

Читайте также:

Стоун сравнил Путина с Франклином Рузвельтом

Путин: государство не контролирует СМИ в России

Путин ответил Клинтон на сравнение с Гитлером

Путин: Россия даст адекватный ответ на все действия НАТО