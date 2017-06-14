Суд освободил по УДО бывшего вице-мэра Новосибирска Солодкина

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Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска об УДО. На Александра Солодкина, осужденного на восемь лет колонии за участие в ОПГ, возложили обязанности устроиться на работу в течение двух месяцев после освобождения.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга разрешил условно-досрочное освобождение бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина.

Об этом сообщила агентству РИА Новости представитель Свердловского областного суда. Она отметила, что представитель прокуратуры не согласился с таким решением районной инстанции.

"Ходатайство удовлетворено. Соответствующее постановление вступит в силу через десять дней, если не будет обжаловано. Прокуратура возражала. Большую часть срока гражданин уже отсидел", - сказала представитель облсуда.

На Солодкина возложили обязанности устроиться на работу в течение двух месяцев после освобождения, а также не менять постоянного места работы и жительства без уведомления. Ему запрещено посещать места проведения массовых мероприятий.

Солодкин с осени 2016 года отбывал наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого он около 6,5 лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске.

В 2015 году суд признал бывшего заммэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, его отца - экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя главы УФСКН по региону Андрея Андреева виновными в участии в ОПГ и других преступлениях.

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