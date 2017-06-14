Треть россиян признают свою правовую безграмотность

Теги: Общество закон права

Треть россиян считают себя юридически неграмотными. Более уверены в своих знаниях – жители мегаполисов и те, кому уже приходилось защищать свои права.

Почти 30% россиян осознают свою правовую безграмотность, 52% считают его удовлетворительным, а 16% граждан заявили о высоком уровне юридических знаний. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на всероссийский опрос аналитического центра НАФИ.

Наиболее юридически подкованы жители городов-миллионников и те, кто хотя бы раз сталкивался с нарушением своих прав.

По мнению экспертов, многие россияне не только не знают своих прав, но даже толком не имеют представления, в какой орган нужно обратиться за советом. А отношения между людьми чаще всего выстраиваются на основе личных связей.