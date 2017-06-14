В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за грозы

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В МЧС предупреждают жителей столицы о скором ухудшении погодных условий. До 21:00 в городе ожидается дождь с грозой и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. В Гидрометцентре России объявили "желтый" уровень опасности в связи с ухудшением погоды в столичном регионе.