В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за грозы
В МЧС предупреждают жителей столицы о скором ухудшении погодных условий. До 21:00 в городе ожидается дождь с грозой и ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. В Гидрометцентре России объявили "желтый" уровень опасности в связи с ухудшением погоды в столичном регионе.
Столичное управление МЧС предупреждает жителей города о скором ухудшении погоды. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", до 21:00 14 июня ожидается дождь, гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
В Гидрометцентре России объявили "желтый" уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе.
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