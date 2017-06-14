Путин рассказал Стоуну о российско-американских отношениях

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Россия даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса. Об этом Владимир Путин заявил в интервью Оливеру Стоуну. Вторая серия фильма знаменитого режиссера о российском лидере вышла в американский эфир. В этой части президент говорил о расширении альянса, гонке вооружений и даже показал свое рабочее место.

Где и как работает президент России — во второй части своего нашумевшего фильма оскароносный режиссёр Оливер Стоун показывает зрителям путь, проделанный им самим по кремлёвским коридорам. Персональную экскурсию проводит Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

"Ну, я прошу прощения: у меня тут такой беспорядок", - оправдывается глава государства.

В Кремле у президента три кабинета. В одном из них на видном месте – книга самого господина Стоуна. Режиссёр доволен.

"И там ещё один кабинет, представительский, там мы проводим международные встречи", - показывает Путин.

Но главное в фильме Стоуна не столько посмотреть, сколько понять: кто же такой Владимир Путин.

"Я считаю, что у него чёткий взгляд, он сильный лидер, который организовал страну после правления мистера Ельцина. Я думаю, во многих отношениях экономика 2000-х лучше организована. Думаю, страна восстановилась. Проблем ещё много, он об этом знает. Санкции, конечно, тоже не помогают. В моём представлении это человек, который гордится своей страной и работает в направлении её национальных интересов", - говорит сам режиссер.

Герой фильма Стоуна – человек, сильный своим умением преодолевать препятствия. И в государственном масштабе и в масштабе собственной личности. Всё, что сейчас умеет Путин, давалось не без труда.

"Я не мог стоять вообще на коньках. Да, я падал с них - через голову летел", - откровенничает президент.

"Интервью с Путиным", как называется фильм, открывает американцам "другую Россию". Оливер Стоун даёт возможность нашему президенту самому рассказать о нашей стране – о проблемах и об успехах.

– В России ведь сокращается число населения.

– К счастью, мы переломили эту ситуацию. У нас третий год подряд уже естественный прирост населения. В том числе и в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения.

Актуальная для Запада проблема межнациональных и межконфессиональных отношений, связанная с мировым миграционным кризисом, по словам президента, — ещё одна тема, по которой Россия готова сотрудничать и делиться опытом.

"У России есть здесь определенные преимущества. Потому что, если, скажем, для Европы и даже отчасти для сегодняшних Соединенных Штатов люди с другой религией – это всё-таки в основном иммигранты, у нас – нет. Они – россияне, это их Родина, и другой Родины у них нет. Россия изначально, с первых шагов своих, складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. И у нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений", - говорит Путин.

Лейтмотив каждой встречи с Владимиром Путиным, и Оливер Стоун это подчёркивает, – готовность к диалогу. Президент России объясняет, почему Москва выступает против американской системы ПРО в Восточной Европе, против поддержки украинских националистов, против дальнейшей гонки вооружений. И к позиции Москвы режиссёр относится с уважением, не как русофил, но как патриот Америки.

"Я всегда считал, что для того, чтобы выстраивать какие-то отношения, нужно понимать другую сторону. Это как в браке. Российско-американские отношения сейчас переживают драматический и опасный момент, и я не могу передать, как сильно я обеспокоен этим, как бывший солдат и как человек, знакомый с тем, что происходит в мире", - объясняет Стоун.

Третья и заключительная части фильма выйдут в американский эфир в ближайшие два дня. После чего покажут его и в России.

Кирилл Парменов, Валентин Мурзин. "ТВ Центр".