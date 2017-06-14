Пожарные сообщили о жертвах в результате пожара в лондонской высотке
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Около десяти часов спасатели тушат сильный пожар в Лондоне. Огонь охватил многоэтажный жилой дом на западе города. Более 50 человек госпитализированы. Сообщается также о погибших, однако точное число жертв пока неизвестно.
Число пострадавших в результате пожара в высотном жилом здании в британской столице возросло до 50 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном Службой скорой помощи Лондона. Есть и погибшие.
"С прискорбием вынуждена подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна", - заявила начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон телеканалу Sky News.
По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны крики. Многие в отчаянии спускались с помощью верёвок, сделанных из простыней, а кто-то прыгал из окон. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняется. По одной из версий, в квартире на четвертом этаже взорвался холодильник. На месте работают более 200 пожарных и медиков. Задействованы десятки единиц спецтехники. Квартал, где расположено горящее здание, оцеплен полицией.
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