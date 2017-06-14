Госдума в окончательном чтении одобрила реновацию жилфонда Москвы

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Депутаты Госдумы в среду в окончательном чтении приняли законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Совет Федерации, как ожидается, рассмотрит документ уже 28 июня.

В Государственной Думе в среду в первом чтении обсудят законопроект о регулировании деятельности мессенджеров - сервисов по обмену электронными сообщениями. Документ предусматривает возможность блокировки приложений по решению суда, передает "ТВ Центр". Также предлагается ввести идентификацию пользователей по номеру телефона и определить персональную ответственность организаторов интернет-сервисов.

Также депутаты в третьем, итоговом чтении рассмотрели закон о реновации жилищного фонда в Москве. После второго обсуждения депутаты внесли в документ около ста поправок, серьезно расширив возможности для собственников жилья. Люди, попавшие в программу, смогут выбирать либо равнозначную, либо равноценную квартиру, или получить соответствующую денежную компенсацию. Особые условия предусмотрены для очередников и ипотечников.

За принятие закона проголосовали 399 депутатов, против — двое.

"Впервые за историю Госдумы в зале пленарных заседании мы вместе с жителями Москвы обсуждали проблему принятия этого законопроекта. Причем звучали самые разные точки зрения. Мы считаем, что при принятии закона во втором и третьем чтении удалось учесть большинство поправок, которые были внесены гражданами, нашими депутатами", - говорит депутат КПРФ Юрий Афонин.

"Сформирована постоянно действующая рабочая группа. Таким образом, столько сколько потребуется, сколько будет возникать спорных вопросов, мы как депутаты готовы возвращаться к этому очень важному закону", - отметил депутат Андрей Исаев.