Собянин: Москва полностью отказалась от нецивилизованной торговли

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Москва продолжит модернизацию межрегиональных продовольственных ярмарок. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве, на Семёновской площади построили современный торговый павильон. На открытие приехал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Мэр лично пообщался с продавцами и проверил качество продукции. В ассортименте - овощи, фрукты, мясо и многое другое. Товары привезли как из российских регионов, так и из ближайших стран. Для фермеров аренда павильонов абсолютно бесплатная. Ранее на этом месте каждое лето устанавливали белые шатры. В этом году столичные власти приняли решение построить современное здание с холодильными камерами и вентиляцией.

"Ярмарочная, фермерская торговля в Москве прошла большой путь, начиная от самых примитивных прилавков, которые не были обеспечены надлежащим контролем, комфортом, до вот такой конструкции, которая включает в себя и холодильные камеры, и возможность торговать здесь круглый год, в любую погоду, что немало важно для Москвы и москвичей. Надеемся, что такой экспериментальный формат приживется, будет интересен и для тех, кто приезжает в Москву торговать: фермеров, представителей регионов", - сказал мэр.