Участница "Битвы экстрасенсов" погибла из-за неудачной шутки

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Финалистка "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова в ходе ссоры с молодым человеком решила в шутку забраться на ограждение балкона и напугать его. Однако девушка не удержалась и разбилась насмерть.

Участница "Битвы экстрасенсов" Илона Новоселова хотела напугать своего молодого человека, но случайно сорвалась с ограждения балкона и погибла. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз", - говорится в сообщении. При этом в этот момент рядом находилась мать девушки.

Ранее сообщалось, что во вторник в столице выпала из окна и разбилась насмерть 30-летняя участница шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова. Она была финалисткой седьмого сезона телешоу. Следователи не нашли на месте происшествия свидетельств криминального характера смерти девушки.

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