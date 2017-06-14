ЕК: в мире может появиться 250 миллионов климатических беженцев

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Невыполнение Парижского соглашения по климату может спровоцировать появление около 250 миллионов климатических беженцев к 2050 году. Об этом заявил глава ЕК в Страсбурге. Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из соглашения. В ЕС отметили, что выход США существенно навредит планете.

К 2050 году в мире может появиться 250 миллионов климатических беженцев, если не будет соблюдаться Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

По его словам, в последние годы приток беженцев достиг определенного максимума со времен Второй мировой войны, поэтому необходимо держать под контролем ситуацию с миграцией людей из-за неблагоприятных климатических условий, чтобы предотвратить более серьезный кризис.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату, которое направлено на сдерживание процессов глобального потепления. По мнению главы Белого дома, этот договор идёт вразрез с интересами Вашингтона. В свою очередь Евросоюз сообщил, что выход США из соглашения существенно навредит планете.

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