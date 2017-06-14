В Мексике произошло сильное землетрясение
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Мощное землетрясение магнитудой 7 произошло у западного побережья Мексики. Его эпицентр был неподалеку от берегов мексиканского штата Чиапас. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
У западного побережья Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тихоокеанскую систему предупреждения о цунами США.
Эпицентр землетрясения был неподалеку от берегов мексиканского штата Чиапас. Очаг подземных толчков находился на глубине порядка 98 километров. Отмечается, что угрозы цунами в результате землетрясения нет. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.