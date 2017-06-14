Совфед создал комиссию по борьбе с иностранным вмешательством

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В Совете Федерации создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством. Она займется мониторингом деятельности иностранных государств и международных объединений. Возглавил комиссию сенатор Андрей Климов.

В Совете Федерации создана временная комиссия по защите госсуверенитета, передает "Интерфакс".

Комиссия будет вести "мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства" во внутренние дела России. Возглавил комиссию сенатор Андрей Климов.

"Мы рекомендуем комиссии провести первое заседание 27 июня, требуется определенное время, чтобы проработать повестку дня, распределение обязанностей (между членами комиссии)", - пояснил он.

Как ранее заявила спикер Совфеда Валентины Матвиенко, бессмысленно опровергать бездоказательные обвинения в адрес России - необходимо нейтрализовать сами попытки вмешательства во внутренние дела страны.

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