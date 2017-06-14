Любопытная китаянка открыла аварийный выход самолета перед взлетом

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В Китае пассажирка самолета перед взлетом решила открыть аварийный выход. Она объяснила это своим любопытством. После этого инцидента полицейские задержали женщину на 12 дней, а рейс пришлось отменить.

Пассажирка самолета авиакомпании Xiamen Air перед взлетом из любопытства решила открыть аварийный выход, что привело к отмене рейса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News.

Самолет должен был совершить рейс Пекин - Сямэнь. Перед взлетом лайнера бортпроводник проводил необходимый инструктаж о том, как себя вести во время полета, и "что в штатной ситуации не нужно трогать ручку аварийного выхода". Сразу после этого женщина, сидевшая у окна, потянула за аварийный рычаг. Она объяснила это своим любопытством.

Полицейские задержали женщину на 12 дней, а рейс пришлось отменить. На борту самолета находились 113 человек, которых пересадили на другие лайнеры. Отмечается, что пассажирка также должна будет возместить причиненный экономический ущерб.

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