Любопытная китаянка открыла аварийный выход самолета перед взлетом
В Китае пассажирка самолета перед взлетом решила открыть аварийный выход. Она объяснила это своим любопытством. После этого инцидента полицейские задержали женщину на 12 дней, а рейс пришлось отменить.
Пассажирка самолета авиакомпании Xiamen Air перед взлетом из любопытства решила открыть аварийный выход, что привело к отмене рейса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News.
Самолет должен был совершить рейс Пекин - Сямэнь. Перед взлетом лайнера бортпроводник проводил необходимый инструктаж о том, как себя вести во время полета, и "что в штатной ситуации не нужно трогать ручку аварийного выхода". Сразу после этого женщина, сидевшая у окна, потянула за аварийный рычаг. Она объяснила это своим любопытством.
Полицейские задержали женщину на 12 дней, а рейс пришлось отменить. На борту самолета находились 113 человек, которых пересадили на другие лайнеры. Отмечается, что пассажирка также должна будет возместить причиненный экономический ущерб.
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