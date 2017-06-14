На Урале нашли пропавшего в лесу 4 дня назад четырехлетнего мальчика

Теги: поиск Происшествие ребенок

Четырехлетний мальчик, пропавший четыре дня назад в лесу в Свердловской области, найден живым. Его состояние оценивается как тяжелое.

В Свердловской области нашли четырехлетнего мальчика, который пропал несколько дней назад в районе Рефтинского водохранилища. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ребенок находится в тяжелом состоянии. Ему требуется медицинская помощь. Полицейские и сотрудники МЧС готовят его эвакуацию в больницу.

Мальчика обнаружили в семи километрах от того места, где он отдыхал с родителями. В субботу вместе с отцом ребенок отправился за дровами в лес, спустя время захотел обратно к палатке. Но один вернуться не смог. К поискам были привлечены сотни человек - спасатели, правоохранители, волонтеры. Группы прочесывали лес и берег водоема.