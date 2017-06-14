Астраханец убил женщину и ранил защищавшего ее маленького мальчика

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В Астрахани пьяный мужчина напал с ножом на молодую мать и ранил защищавшего ее девятилетнего мальчика. Женщина скончалась в больнице, за жизнь мальчика борются врачи, а пятилетняя дочка находится в состоянии стресса. Местные жители задержали убийцу и удерживали его до приезда полиции.

В Астраханской области заведено уголовное дело по факту смертельного ранения матери двух детей и покушения на жизнь ее сына, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, нетрезвый мужчина, знакомый погибшей, вошел в дом и нанес ножевые ранения женщине. Он также ранил ее девятилетнего сына, который пытался защитить мать от убийцы.

Мать с ребенком доставили в больницу. Ночью женщина скончалась от полученных ран, за жизнь мальчика борются врачи. Еще один ребенок погибшей, пятилетняя девочка, находится в шоке и не разговаривает ни с кем из медиков. С ней работают специалисты.

Подозреваемого по горячим следам задержали местные жители. Они обратили внимание на пятна крови на теле мужчины и нетрезвый вид. Позже его передали сотрудникам полиции.

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