Космический грузовик "Прогресс" стартовал с "Байконура" к МКС
Космический корабль "Прогресс МС-06" стартовал с космодрома "Байконур" к МКС. Его стыковка запланирована на 16 июня. Грузовик доставит на МКС более двух тонн грузов, а также наноспутники, которые собираются запустить в открытый космос в августе.
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-06" стартовал с космодрома "Байконур" к Международной космической станции. Об этом сообщает "Интерфакс". Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 июня.
"Пуск ракеты-носителя произошел успешно", - объявил диктор Центра управления полетами по громкой связи. Корабль "Прогресс МС-06" доставит на МКС более двух тонн грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
Также на борту космического грузовика находятся наноспутники "Танюша-ЮЗГУ", "Сфера-53" и "ТНС-0 №2". Их собираются запустить вручную во время выхода космонавтов в открытый космос в августе.