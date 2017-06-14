Космический грузовик "Прогресс" стартовал с "Байконура" к МКС

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Космический корабль "Прогресс МС-06" стартовал с космодрома "Байконур" к МКС. Его стыковка запланирована на 16 июня. Грузовик доставит на МКС более двух тонн грузов, а также наноспутники, которые собираются запустить в открытый космос в августе.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-06" стартовал с космодрома "Байконур" к Международной космической станции. Об этом сообщает "Интерфакс". Стыковка корабля с МКС запланирована на 16 июня.

"Пуск ракеты-носителя произошел успешно", - объявил диктор Центра управления полетами по громкой связи. Корабль "Прогресс МС-06" доставит на МКС более двух тонн грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

#ПрогрессМС06: есть отделение грузового корабля! Стыковка с МКС 16 июня в 14:42 мск. pic.twitter.com/KUqPUej03m — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 14, 2017

Также на борту космического грузовика находятся наноспутники "Танюша-ЮЗГУ", "Сфера-53" и "ТНС-0 №2". Их собираются запустить вручную во время выхода космонавтов в открытый космос в августе.