В Кремле не хотят нового санкционного пике в отношениях с США

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Новый пакет антироссийских санкций, который планируют принять в США, может спровоцировать новое санкционное пике в отношениях Москвы и Вашингтона. Такое мнение выразил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Кремль не хотел бы, чтобы отношения между США и Россией уходили в новое санкционное противостояние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", - прокомментировал Песков планы США ужесточить антироссийские санкции.

По его мнению, необходимо оценивать не намерения, а действия, поскольку в Вашингтоне декларируется такое количество планов, что за всем уследить невозможно.

Ранее демократы и республиканцы Сената США договорились об ужесточении антироссийских санкций. Новый документ станет ответом на действия России на Ближнем Востоке и Украине и "вмешательство" в американские выборы. Кроме того, двухпартийный законопроект может ограничить возможности президента США Дональда Трампа отклонить документ.

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