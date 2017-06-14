Песков развеял слухи об инструктаже участников "Прямой линии"

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С участниками телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным" действительно проводят предварительные встречи организационного характера, но они не являются репетицией беседы с президентом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие мероприятия проводятся с участниками "Прямой линии", передает ТАСС. По его словам, речь идет о встречах организационного характера, а не репетициях беседы с президентом Владимиром Путиным.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы "Прямой линии" собрали гостей мероприятия в подмосковном пансионате "Петрово-Дальнее" и заранее проинструктировали, как вести себя во время прямого эфира.

"Это не инструктаж, просто информационная встреча; должны же люди, которые приехали из других городов, знать, куда они приехали, как будет проходить передача, как все организовано. Это обычная нормальная практика", - резюмировал Песков.

"Прямая линия" состоится 15 июня в 12:00 по московскому времени. Она выйдет в прямой эфир на телеканалах "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Редакция TVC.RU будет вести онлайн-трансляцию беседы Путина с гражданами.

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