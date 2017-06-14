Неизвестные похитили юриста в центре Москвы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения юриста в центре столицы. В настоящее время задержаны двое подозреваемых, причастных к совершению данного преступления. Кроме того, продолжается розыск похищенного мужчины, а также других соучастников.

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения юриста в центре столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, в среду днем неустановленные лица, применяя физическую силу, вывели 50-летнего мужчину из подъезда жилого дома, расположенного в Спартаковском переулке в городе Москве. После этого они посадили мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении", - сказала Иванова.

В настоящее время задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 21-летний молодой человек и 36-летняя женщина. Следователи рассматривают все версии случившегося, в том числе связанные с профессиональной деятельностью потерпевшего.

В ближайшее время решится вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения. Кроме того, продолжается розыск похищенного мужчины и других соучастников преступления.

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